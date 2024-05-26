(CNN)-- اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب، مساء السبت، بعد يوم من المسيرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وعودة جميع الرهائن، وفقا لعدد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُرى في مقاطع الفيديو رجال شرطة يمتطون الخيول وخراطيم المياه في ساحة الديمقراطية في تل أبيب وهم يحاولون تفريق الحشود الرافضة للمغادرة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة.

وفي احتجاج منفصل، قالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين "بسبب السلوك غير المنضبط" بعد أن غادرا موقع المظاهرة المعتمد عند تقاطع كابلان، وتوجها إلى تقاطع عزرائيلي و"أشعلوا النيران وبدأوا في خرق النظام، دون الانصياع لتعليمات الشرطة".

وأضافت الشرطة في بيان: "أعلن ضابط شرطة أن المظاهرة غير قانونية وحذر من أنهم إذا لم يتم تفريقهم فسوف تضطر الشرطة إلى استخدام الإجراءات".

ووقعت الاشتباكات في أعقاب مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة جرت في عدة مدن في جميع أنحاء إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر، وإجراء انتخابات عامة.