وزير الخارجية السعودي لـCNN حول التطبيع مع إسرائيل: لا رجعة عن إقامة دولة فلسطينية

"لم يكن الأمر مغلقًا أبدًا".. تركي الفيصل لـCNN عن إعادة طرح التطبيع مع إسرائيل و"الطريقة الوحيدة" لإنهاء الصراع

خبير يوضح لـCNN قراءته لتأكيد السعودية استعدادها التطبيع مع إسرائيل.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه على إسرائيل قبول وجود دولة فلسطينية، معتبرًا أن موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه ذلك يعتبر "أمرًا مثيرًا للقلق للغاية".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الأحد، إنه "من الضروري للغاية أن تقبل إسرائيل بأنها لا تستطيع أن توجد بدون وجود دولة فلسطينية".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن إقامة دولة فلسطينية لا يخدم فقط مصالح الفلسطينيين ويؤكد حقهم في تقرير مصيرهم، لكنه أيضًا في صالح أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية الرافض لإقامة دولة فلسطينية يعد "أمرًا مثيرًا للقلق للغاية"، مؤكدًا أن على إسرائيل أن أن تقرر هل من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم من عدمه.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن الوضع في قطاع غزة بات حرجًا، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال إن المجتمع الدولي متفق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لافتا أن "الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور بسرعة وبشكل غير مقبول على الإطلاق".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أن وقوف المجتمع الدولي خلف القانون الدولي "سيكون ذلك بمثابة إشارة هامّة أيضًا لإسرائيل بأنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد".

وأشاد وزير الخارجية السعودي بإعلان النرويج وإسبانيا وإيرلندا عزمها الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.