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(CNN)-- انتقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوصفه الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة التي شُنت على مخيم رفح الذي يأوي النازحين، الأحد، بأنها "خطأ مأساوي".

وقال غريفيث، في بيان: "سواء كان الهجوم جريمة حرب أو خطأ مأساويا ضد شعب غزة، فلا يوجد نقاش، ما حدث الليلة الماضية كان أحدث الفظائع وربما الأكثر قسوة".

وأضاف أن "وصف ذلك بأنه خطأ هو رسالة لا تعني شيئا للقتلى والحزنى وأولئك الذين يحاولون إنقاذ الأرواح".

وذكر غريفيث أنهم في الأمم المتحدة "حذروا مرارا وتكرارا من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة لا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما يسمى بالمناطق الإنسانية"، وتابع : "حذرنا أيضا من أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى مذبحة".

وقال المسؤول الأممي إن الغارة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 200 آخرين هي "هجوم غير مقبول على الإطلاق".

وكان نتنياهو قال، الاثنين، إن الغارة كانت "خاطئة بشكل مأساوي"، وأضاف في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي): "على الرغم من بذل قصارى جهدنا لعدم إيذاء غير المتورطين، لسوء الحظ وقع خطأ مأساوي الليلة الماضية، ونحن نحقق في القضية".