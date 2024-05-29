فيديو والدة حسن نصرالله مع ابنها يثير تفاعلا بعد إعلان وفاتها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله مع والدته في المستشفى وذلك بعد أيام على إعلان وفاتها.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله بتقرير قالت فيه: "حصلت قناة المنار على مشاهد من عيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لوالدته الفاضلة ’أم حسن‘ في المستشفى".

ونقلت القناة بتقريرها على لسان نصرالله قوله في اختتام التعازي بوفاة والدته: "الفقيدة المرحومة نهدية هاشم صفي الدين وُلدت من سيدين هاشميين وكانت امرأة مؤمنة طيبةً طاهرةً هادئةً قليلة الكلام ولا تتدخّل في شؤون الآخرين ولا تُسيئ لأحد ولا تحمل في نفسها كراهيةً لأحد".

وتابع نصرالله: "الوالدة الفقيدة المرحومة نهدية هاشم صفي الدين وُلدت من سيدين هاشميين وكانت امرأة مؤمنة طيبةً طاهرةً هادئةً قليلة الكلام ولا تتدخّل في شؤون الآخرين ولا تُسيئ لأحد ولا تحمل في نفسها كراهيةً لأحد.. كانت الوالدة تعين الوالد في حمل الأعباء وكانت صابرة محتسبة بارّة بوالديها".