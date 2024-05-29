تحديات وأمواج عاتية وأضرار.. شاهد ما حل بالرصيف العائم في غزة بعد أسبوع من بداية تشغيله

(CNN)-- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إنه "يتوقع سبعة أشهر أخرى من القتال" في غزة لتحقيق هدف تدمير حماس.

وفي مقابلة إذاعية على محطة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، الأربعاء، قال تساحي هنغبي: "لقد قيل بصراحة في الأيام الأولى من تقديم الخطط إلى مجلس الوزراء أن الحرب ستكون طويلة".

وأضاف هنغبي:"لقد تم بناؤها على أساس مرحلي، حيث تم تحديد عام 2024 على أنه عام القتال. نحن الآن في الشهر الخامس من عام 2024، مما يعني أننا نتوقع سبعة أشهر أخرى من القتال لتعميق إنجازاتنا وتحقيق هدفنا المتمثل في تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس والجهاد الإسلامي".

وتابع: "عليك أن تتحلى بالصبر وأن تعرف كيف تقف بقوة. هذه المرونة هي التي سمحت لهذه الأمة بالبقاء على قيد الحياة لمدة 75 عامًا، وحتى لمدة 3000 عام قبل ذلك. فقط لا تستخدم ساعة توقيت على أنفسنا أو تحدد إنذارات نهائية".