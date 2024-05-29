قال الجيش الإسرائيلي إنه "لم يتوقع مذبحة بهذا الحجم" عندما أسقط "قذيفتين صغيرتين موجهتين بدقة" في رفح، مستهدفًا اثنين من كبار نشطاء "حماس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال يحقق في الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إشعال الحريق الكبير، مشيرًا إلى "احتمال حدوث انفجار ثانوي ناجم عن ذخيرة مخزنة في مكان قريب"، ولم يقدم أي دليل يمكن التحقق منه لدعم هذه النظرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ذخيرتنا وحدها لا يمكن أن تشعل حريقاً بهذا الحجم. أريد أن أكرر ذلك، ذخيرتنا وحدها لا يمكن أن تشعل حريقًا بهذا الحجم".

وسط تزايد الغضب والإدانة الدولية، لا يبطئ الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح، حيث تم رصد دباباته في وسط رفح للمرة الأولى. وبينما يحقق الجيش الإسرائيلي في إحدى الغارات، فإنه ينفذ غارات أخرى أيضًا في مخيمات النازحين الفلسطينيين.