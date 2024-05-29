"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

(CNN)-- ذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الغارة الجوية التي وقعت الأحد، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص في مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح بغزة "لم تتجاوز الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في المؤتمر الصحفي عندما سئل كيف لا يتجاوز هذا الهجوم الخط الأحمر لبايدن بقوله: "لا نريد أن نرى عملية برية كبيرة، لم نر ذلك في هذه المرحلة"، وأضاف أنه "ليس لديه أي تغييرات في السياسة للتحدث عنها" عندما سئل عما إذا كانت هذه الغارة "ستغير السياسة" لكنه أكد أنها "حدثت للتو".

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وأصيب أكثر من 200 آخرين بعد اندلاع حريق في المخيم في أعقاب الغارة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة ومسعفين فلسطينيين.

وعندما سئل عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد رأى بعض الصور من رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال كيربي إنه "لا يستطيع التحدث عن ذلك ولكن الرئيس ظل على اطلاع طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأظهرت لقطات حصلت عليها شبكة CNNالنيران تشتعل في المخيم، حيث حاول العشرات من الرجال والنساء والأطفال بشكل محموم العثور على مكان للحماية من الهجوم الليلي.

وشوهدت الجثث المحترقة، بما في ذلك جثث الأطفال، أثناء انتشال رجال الإنقاذ من تحت الأنقاض.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدبابات الإسرائيلية التي شوهدت في وسط رفح تشكل عملية برية كبيرة، أشار كيربي إلى تصريحات الإسرائيليين التي تقول إنهم يعملون في رفح بطريقة "دقيقة"، وقال: "هذا ما قاله الإسرائيليون، لسنا على الأرض".