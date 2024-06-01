أوباما يوضح "أهمية" المقترح الذي أعلنه بايدن لوقف القتال في غزة

مهاجمته قد تعني حكم إعدام بحق الأبرياء.. من داخل نظام الرعاية الصحية المنهار بغزة بعد أشهر من الحرب

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن طرح "خطة واضحة وواقعية وعادلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة".

وأضاف أوباما، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخطة "تضمن أمن إسرائيل، وتعيد الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى عائلاتهم، وتزيد المساعدات لغزة وتخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وإشراك الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي الأوسع في عملية إعادة بناء غزة".

وأكد الرئيس الأمريكي الأسبق أن "وقف إطلاق النار وحده لن يخفف الآلام الرهيبة التي يعانيها الإسرائيليون الذين ذُبح أو اختطف أحباؤهم على يد حماس، أو الفلسطينيين الذين تحطمت أسرهم بسبب الحرب اللاحقة".

وقال: "لن يحل الصراع الطويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو يجيب على القضايا الخلافية المحيطة بحل الدولتين أو استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية ولكن ما يمكنه فعله هو وضع حد لسفك الدماء المستمر، ومساعدة العائلات على لم شملها، والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية لمساعدة اليائسين والجياع".

وتابع أن وقف إطلاق النار"قادر على إنقاذ الأرواح، ويمكنه أن يضع الأساس لما سيكون طريقا طويلا وصعبا نحو مستقبل تكون فيه إسرائيل آمنة وفي سلام مع جيرانها، ويتمتع فيه الفلسطينيون أخيرا بالأمن والحرية والاستقلال الذاتي وهو القرار الذي سعوا إليه لفترة طويلة".

وأكد أن وقف إطلاق النار الدائم "أمر ينبغي لنا جميعا أن ندعمه من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم بأسره"

يذكر أن بايدن أعلن، الجمعة، أن إسرائيل عرضت "مقترحا جديدا شاملا يوفر خارطة طريق" لوقف إطلاق النار في الصراع مع حركة "حماس" في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وقال الرئيس الأمريكي إن المقترح نقلته قطر إلى "حماس"، وإن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع وتتضمن "وقف إطلاق النار الكامل مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن بما في ذلك النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من سجون إسرائيل".