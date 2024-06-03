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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن ممثليه أبلغوا عائلات 4 رهائن محتجزين في غزة "بأنهم لم يعودوا على قيد الحياة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ عائلات حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل "الذين اختطفوا بوحشية إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنهم لم يعودوا على قيد الحياة وأن جثثهم محتجزة لدى منظمة حماس الإرهابية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قرار إعلان مقتل الرهائن الأربعة استند إلى معلومات استخباراتية وأكدته لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة الخدمات الدينية والحاخام الأكبر لإسرائيل.

ولا تزال ظروف وفاتهم في حجز حماس قيد التحقيق من قبل جميع المهنيين المعنيين وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إن "أحبائهم قُتلوا قبل بضعة أشهر أثناء أسر حماس في غزة وما زالت جثثهم محتجزة لدى حماس. ونقدر أن أربعتهم قُتلوا أثناء وجودهم معًا في منطقة خان يونس خلال العملية هناك ضد حماس".

وفي مايو/أيار، قالت حماس إن بوبلويل، وهو مواطن إسرائيلي بريطاني، توفي متأثرًا بجراحه بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مكان اعتقاله قبل أكثر من شهر.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الذي قدمته حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم "مجموعة واسعة من الأساليب لجمع المعلومات حول الرهائن الذين ما زالوا في قطاع غزة".