"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

(CNN) -- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، لشبكة CNN، إن حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" استمرت لفترة طويلة.

وأضاف بينيت خلال مقابلة مع جيك تابر من CNN، الثلاثاء : "نحن بحاجة إلى التصرف بشكل أسرع بكثير، هذه الحرب مستمرة لفترة طويلة جدا، كان بإمكاننا القيام بالتوغل في رفح منذ 3 أو 4 أشهر مضت".

وتابع: "أعتقد أن مزيجا من سوء تنفيذ الحكومة الإسرائيلية والتباطؤ المستمر من جانب الإدارة الأمريكية أدى كل ذلك إلى حرب بطيئة وطويلة للغاية".

وذكر نفتالي بينيت أن "إطالة أمد الحرب هو ما تريده حماس، والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق على الطاولة هي ممارسة المزيد من الضغط على حماس والضغط بقوة أكبر في رفح"، مضيفا أن العمليات "هناك لم تنته بعد".

وقال إن إسرائيل "تدفع ثمنا دوليا" بينما تنتقد دول أخرى الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحرب، وأضاف: "نحن نحاول شن الحرب الأكثر عدالة في التاريخ، لكن الجميع في العالم يخمنون ويخبروننا كيف نفعل ذلك وكيف سيفعلونه بشكل أفضل، لكنهم ليسوا في مكاننا وعلينا أن ندافع عن مواطنينا أولا".

