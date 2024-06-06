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بوتين: الدمار الحالي في غزة "نتيجة" للسياسة الأمريكية

الشرق الأوسط
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(CNN) --  قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الدمار الحالي في قطاع غزة "نتيجة للسياسة الأمريكية" في المنطقة.

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وأضاف بوتين، متحدثا إلى رؤساء تحرير وكالات أنباء دولية على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي في سانت بطرسبرغ: "نعتقد أن هذا هو نتيجة للسياسة الأمريكية لأن واشنطن احتكرت تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتجاهلت تلك الآليات الجماعية التي تم إنشاؤها سابقا  بغرض إيجاد حل لهذه القضية".

وتابع الرئيس الروسي: "لا يمكن حل المشكلة بمساعدة مالية، بل يتطلب إقامة دولة فلسطينية"،  وأضاف أن بلاده "مستعدة للقيام بكل ما يلزم لحل الأزمة".

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