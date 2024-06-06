بوتين: الدمار الحالي في غزة "نتيجة" للسياسة الأمريكية

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(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الدمار الحالي في قطاع غزة "نتيجة للسياسة الأمريكية" في المنطقة.

وأضاف بوتين، متحدثا إلى رؤساء تحرير وكالات أنباء دولية على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي في سانت بطرسبرغ: "نعتقد أن هذا هو نتيجة للسياسة الأمريكية لأن واشنطن احتكرت تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتجاهلت تلك الآليات الجماعية التي تم إنشاؤها سابقا بغرض إيجاد حل لهذه القضية".

وتابع الرئيس الروسي: "لا يمكن حل المشكلة بمساعدة مالية، بل يتطلب إقامة دولة فلسطينية"، وأضاف أن بلاده "مستعدة للقيام بكل ما يلزم لحل الأزمة".