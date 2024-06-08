غزة: مقتل أكثر من 200 شخص نتيجة العملية الإسرائيلية لتحرير 4 رهائن

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(CNN)-- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، أن 210 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 400 آخرين نتيجة العملية الإسرائيلية لإنقاذ أربع رهائن في وسط القطاع.

وجرت العملية الأمنية الإسرائيلية في مناطق المحافظة الوسطى بالقطاع، النصيرات ودير البلح والزوايدة.

وذكر المكتب الإعلامي أن القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفيين في غزة، مستشفى العودة في النصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

لا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام المكتب الإعلامي.

وفي وقت سابق، قال أحد منتجي شبكة CNN في مستشفى شهداء الأقصى، إن العشرات من المصابين وصلوا إلى المركز الطبي. وقال متحدث باسم المستشفى إن عدد الجرحى مرتفع للغاية بحيث يصعب تأكيد العدد الدقيق.