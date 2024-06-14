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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، موقف الإمارات من الاحداث الجارية في السودان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وهو ما أثار تفاعلا.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "موقف الإمارات من الأحداث في السودان واضح ومؤمن بالحلول السياسية، ولا يحتمل التشويه أو الجهل بالحقائق".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي: "فلا بديل عن وقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، والشروع بمسار استعادة الحكم المدني الدستوري".

وختم أنور قرقاش منشوره قائلا: "وسنبقى داعمين للسودان وشعبه انطلاقاً من أخوتنا الراسخة ومسؤوليتنا الإنسانية".

وتوالت التعليقات وردود الفعل على ما كتبه مستشار الرئيس الإماراتي كالتالي: