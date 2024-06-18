بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مقطع فيديو احتوى لقطات جوية مصورة بطائرة مسيرة، أظهرت ما قال إنه لمواقع عسكرية ومبان حيوية إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام مرتبطة بحزب الله إن اللقطات عبارة عن "مشاهد استطلاع جوي"، صوّرتها مسيّرة المراقبة "الهدهد".

وذكرت قناة المنار، التابعة لحزب الله، إن مشاهد "الهدهد" شملت "الكثير من النقاط التي تشكل بنكًا للأهداف"، بحسب المنار.

في اللقطات المصورة، زعم حزب الله أن مسيّرته صوّرت ميناء ومطار حيفا، ومواقع عسكرية ومراكز تجارية.

يأتي نشر اللقطات تزامنًا مع زيارة آموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، لعقد مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين في غضون تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وبعد لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قال هوكشتاين: "أجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء، نمر بأوقات خطيرة ولحظات حرجة، ونحن نعمل سويًا لنحاول أن نجد الطرق للوصول إلى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد".

وأضاف هوكشتاين: "وقف إطلاق النار في غزة ينهي الحرب، أو حل سياسي آخر ينهي الصراع على جانبي الخط الأزرق... الصراع على جانبي الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل طال بما فيه الكفاية، وهناك أبرياء يموتون وممتلكات تُدمر وعائلات تتشتت، والاقتصاد اللبناني يُكمل انحداره، لمصلحة الجميع حل الصراع بسرعة وسياسيًا، وهذا ممكن وضروري وبمتناول اليد"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

قبل توجهه إلى لبنان، أجرى هوكشتاين زيارة إلى إسرائيل والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزادت حدة الهجمات بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود مؤخرًا، بعد أشهر من وتيرة منخفضة لتبادل إطلاق النار على مدار أكثر من 8 أشهر. في وقت يقول خبراء إن إسرائيل تشعر أنها لم تعد قادرة على تجاهل جبهتها الشمالية أو تأخير اتخاذ إجراءات هناك.