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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن إسرائيل لن تنضم إلى إطار عمل ثلاثي اقترحته فرنسا لنزع فتيل التوترات على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية مع حزب الله.

واتهم غالانت فرنسا بتبني "سياسات عدائية ضد إسرائيل"، و"تجاهل الفظائع التي ارتكبتها حماس".

وفي النسخة الإنجليزية من منشوره على منصة "إكس"، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل "لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".

وأوضح غالانت في النسخة العبرية من منشوره، أن إسرائيل لن تشارك في الإطار الثلاثي "إذا شاركت فيه فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قال للصحفيين، الخميس، خلال قمة مجموعة السبع إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على إنشاء مجموعة ثلاثية مع إسرائيل، للدفع نحو خريطة طريق لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل ولبنان، والتي قدمتها فرنسا في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف ماكرون أنه سيكون هناك حوار مع السلطات اللبنانية أيضا.

ولم يقدم غالانت مزيدا من التفاصيل حول ادعاءاته بأن فرنسا تبنت سياسات عدائية ضد إسرائيل.

والشهر الماضي، انتقد مسؤولون إسرائيليون فرنسا بسبب قرارها منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة في باريس.

وقال بيني غانتس، حينما كان لا يزال عضوا في حكومة الحرب الإسرائيلية آنذاك، لرئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، إن قرار فرنسا "يكافئ الإرهاب في نهاية المطاف".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه ليس لديه تعليق على طلب CNN تأكيد عدم مشاركة إسرائيل في المحادثات.