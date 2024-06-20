مصر.. ساويرس يلفت إلى "نصر وحيد حقيقي" في غزة "باهظ الثمن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على ما يثار من تحقيق انتصارات في غزة لافتا إلى تحقيق نصر وحيد في الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي في القطاع ردا على هجوم حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تدوينة لساويرس على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) رد فيها على منشور قائلا: " و الثمن سبعة و ثلاثون الف شهيد من المدنيين الأبرياء و تدمير كامل لغزة نتيجة لخطف النساء والعجائز والأطفال… النصر الوحيد الحقيقي هو إحياء القضية الفلسطينية بعد ان حاول نتنياهو دفنها! لكن الثمن باهظ.. لان العدو غاشم".

وتستمر جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في القطاع، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده تواصل العمل مع قطر ومصر لمحاولة "سد الفجوات" بشأن اتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، مضيفا أنه لا يستطيع أن يعد بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية: "سنواصل العمل على هذا الأمر بشكل عاجل وبتصميم لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا سد الفجوات أم لا، لكن لا يمكنني أن أخبركم بكل اقتناع بأننا سنفعل ذلك، لأنه مرة أخرى، الأمر يتوقف على حماس"، لافتا إلى أنه "بناء على ما رأيناه في الأيام الأخيرة، أعتقد أن الفجوات قابلة للسد، لكن هذا لا يعني أنه سيتم سدها، لأنه في نهاية المطاف، يتعين على حماس أن تقرر".