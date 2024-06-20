مقطع فيديو حسن نصرالله يهدد قبرص يثير تفاعلا

أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تهديده للحكومة القبرصية في حال فتحت مطاراتها أمام الجيش الإسرائيلي لمهاجمة لبنان.

وحذّر نصرالله في كلمة بثتها قناة المنار التابعة للحزب من أن حزب الله قد يستهدف قبرص حال استخدمت إسرائيل مطاراتها في مهاجمة لبنان، قائلا إن "المقاومة ستتعاطى معها على أنها جزء من العدوان".

وقال نصر الله إنه إذا اندلعت الحرب فإنه "لن يبقى مكانًا سالمًا" في إسرائيل "من صواريخنا ومُسيّراتنا وليس عشوائيًا"، مضيفًا: "العدو يعرف أن ما ينتظره أيضًا في البحر المتوسط كبير جدًا وكل سواحله وبواخره وسفنه ستُستهدف".

واستدعى نصرالله الهجوم الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل/نيسان، قائلا: "رغم الدعم الدولي وصلت الصواريخ والمسيرات (الإيرانية) إلى الكيان، فكيف إذا كانت المعركة معنا على بُعد كيلومترات؟"

وقدّر نصرالله عدد مقاتلي حزب الله بأنهم يتجاوزون "بكثير" الـ100 ألف، فيما أشار إلى أنهم يقاتلون "بجزء من سلاحنا حتى الآن، وحصلنا على أسلحة جديدة ستظهر في الميدان وطورنا أسلحتنا واستخدمنا أسلحة جديدة في هذه المعركة ولدينا عدد كبير وفير من المُسيّرات لأننا نصنعها".