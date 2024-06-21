(CNN)-- طعن رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، الجمعة، في ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن عملياتها في تلك المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة "محدودة النطاق".

جاء ذلك في تصريح هاتفي مع شبكة CNN، حيث قال الصوفي: "في وسائل الإعلام يقولون إنها عملية محدودة، لكنهم على الأرض يدمرون مدينة رفح بالكامل.. إنها عملية كاملة، مثل عملية خان يونس وعملية شمال غزة".

وتابع الصوفي: "لم يبق أحد في المدينة إلا في منطقة صغيرة في مواصي رفح.. لكن لم يبق أحد في الأجزاء الأخرى من المدينة لأنها الآن منطقة عمليات عسكرية، ومن يصادف وجوده فيها يُقتل على الفور. ولا يحصل على تحذير، كل من يضع قدمه في مدينة رفح يُقتل على الفور"، مضيفا أنه لم يعد هناك أي مستشفيات أو مرافق رعاية صحية عاملة في رفح التي باتت "مدينة منكوبة".

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن عمليته في رفح كانت "نشاطا عملياتيا دقيقا ومبنيا على معلومات استخباراتية"، وعندما بدأت العملية في الشهر الماضي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري إن العملية العسكرية في رفح لا تزال "محدودة النطاق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، قد قال الشهر الماضي إن العمليات الإسرائيلية “المحدودة” في ذلك الوقت في رفح “تبدو وكأنها مقدمة لعملية عسكرية كبيرة".