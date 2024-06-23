أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل، الأحد، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال حزب الله، في وقت سابق، إنه شن هجوما على مقر الفرقة 91 الإسرائيلية بالقرب من أيليت هشاهار، "مستهدفا مواقع ومقرات" ضباطها.

وأعلن مركز زيف الطبي في شمال إسرائيل، الأحد، أنه استقبل جنديا مصابا بجروح خطيرة بشظايا في كتفه، نتيجة إطلاق وابل من القذائف باتجاه أيليت هشاهار من لبنان.

وأضاف المركز أن "الجندي كان واعيا وحالته مستقرة"، وخضع لعملية جراحية.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق، الأحد، أنه "تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي تعبر من لبنان، بما في ذلك طائرة بدون طيار تم اعتراضها بنجاح من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل، صباح الأحد، "بسبب خطر سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الشظايا المتساقطة تسببت في اندلاع حرائق في منطقة (ديشون)، وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في الوقت الحالي على إخماد الحرائق.

وتقع منطقة ديشون على بعد حوالي كيلومترين من الحدود مع لبنان.