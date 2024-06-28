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(CNN) – علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على المناظرة بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أمريكا أمام خيارين "أسوأ من بعضهما"، حسبما قال، الجمعة.

وأعاد ساويرس نشر فيديو من المناظرة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال ناشره: "إذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتشاهد هذا لسبب ما، أود أن أعرف ما رأيك في هذه اللحظة".

وكتب رجل الأعمال المصري تعليقا جاء فيه: "كيف انتهى الأمر بأمريكا أمام هذين الخيارين، كل منهما أسوأ من الآخر".

وكانت CNN قد استضافت مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب، فجر الجمعة، حيث تراشق الطرفان بالاتهامات وهاجما بعضهما بشكل شخصي.

وتطرق بايدن وترامب إلى عدد من القضايا المتعلقة بالإجهاض والهجرة والسياسة الخارجية وغيرها.