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(CNN)-- التقى زعيم حزب الله اللبناني المسلح، حسن نصرالله، الجمعة، وفدا من حركة حماس في لبنان لإجراء محادثات شملت حالة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد بيان لحزب الله أن حسن نصرالله استقبل وفدا من المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة عضو المكتب خليل الحية، وبحضور القيادي بالحركة، أسامة حمدان.

وبحسب بيان الحزب، فقد تناول اللقاء "استعراضا شاملا لآخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين، وخاصة في غزة، ووضع جبهات الدعم في لبنان واليمن والعراق"، حيث تدعم مجموعات مؤيدة للفلسطينيين مدعومة من إيران، حركة حماس في صراعها مع إسرائيل.

وأضاف بيان حزب الله: "كما تناولت المناقشات حالة المفاوضات الجارية والأجواء المحيطة بها، والاقتراحات الموضوعة للتوصل إلى وقف للعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد الطرفان "التزامهما بمواصلة التنسيق على الأرض وعلى الساحة السياسية لتحقيق الأهداف المرجوة"، بحسب البيان الذي نشره موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وفي الوقت نفسه، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الخميس، قصف جنوب لبنان، وسط قصف حزب الله الذي أطلق نحو 200 صاروخ على أهداف في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.