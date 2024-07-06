أول تصريحات لمسعود بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

(CNN)-- تعهد مسعود بزشكيان الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت، بـ"مد يد الصداقة للجميع"، وفقا لما نقلت عنه قناة "برس تي في" التلفزيونية الرسمية الإيرانية.

وقال بزشكيان في أول تصريحات له بعد فوزه في الانتخابات، السبت: "سنمد يد الصداقة للجميع؛ نحن جميعا أبناء هذا البلد؛ يجب أن نستخدم الجميع من أجل تقدم البلاد".

كما وجه بزشكيان الشكر للناخبين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الجمعة، "بحب ومساعدة" البلاد.

تم انتخاب بزشكيان في الجولة الثانية من التصويت بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما على منافسه المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.

ومن بين 30.5 مليون صوت تم فرزها في جولة الإعادة، الجمعة، فاز بزشكيان بأكثر من 16.3 مليون صوت، متفوقا على منافسه سعيد جليلي، الذي حصد أكثر من 13.5 مليون صوت، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وشهدت جولة الإعادة زيادة في نسبة مشاركة الناخبين وبلغت 49.8%، مقارنة بأدنى مستوى قياسي بلغ 40% في الجولة الأولى، لكنها لا تزال أقل بكثير من نسبة 60% أو أكثر التي كان يتم تسجيلها عادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.