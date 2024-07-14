السعودية وقادة الإمارات والأردن والكويت يدينون محاولة اغتيال ترامب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووزارتا الخارجية السعودية والإماراتية، محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكتب الرئيس الإماراتي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا، دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان: "أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة".

وأضاف بيان الوازرة أن "دولة الإمارات عبرت عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل"، وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه "الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أعربت الخارجية الإماراتية "عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق، ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، عن "استنكاره الشديد لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا".

وأدان الملك عبدالله الثاني في "برقية بعثها للرئيس الأمريكي السابق، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها، محاولة الاغتيال وجميع أشكال العنف، متمنيا للرئيس السابق ترامب وباقي المصابين الشفاء العاجل"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما كتب الملك عبدالله الثاني في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "لقد أُصبت بصدمة وغضب شديدين من المحاولة الشنيعة لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال تجمع سياسي. الأردن يدين هذا الهجوم الشرير وجميع أشكال العنف السياسي".

وفي الرياض، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، إن "المملكة العربية السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الخارجية السعودية أن "المملكة تعبر عن تعازيها لأسرة المتوفي وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وبدوره، هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال، وأعرب "عن الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، متمنيا لترامب السلامة الدائمة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".