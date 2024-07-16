أمريكا.. تحذيرات من أعمال عنف انتقامية محتملة بعد محاولة اغتيال ترامب

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(CNN)-- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، ووزارة الأمن الداخلي، الاثنين، من "أعمال عنف انتقامية" محتملة ردًا على محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب في بنسلفانيا، السبت، وفقا لمجلة "بوليتيكو"، وذلك في نشرة استخباراتية مشتركة نادرة.

ولم تذكر النشرة أي أهداف محددة، وفقًا لبوليتيكو، لكنها أشارت إلى أن المتطرفين نفذوا أو خططوا لهجمات ضد "معارضين سياسيين أو إيديولوجيين" في الماضي.

ويأتي التحذير في الوقت الذي تحقق فيه وكالات إنفاذ القانون في الأحداث والدوافع المحتملة التي أدت إلى محاولة الاغتيال.

وكما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، فإن شرطة الكابيتول أعلنت، الاثنين، أنها تعمل بالفعل "في بيئة تهديد متزايدة" بسبب تهديدات ضد المشرعين.

وأضافت أنها تعمل مع "شركاء فيدراليين ودوليين ومحليين على خطة شاملة لحماية أعضاء الكونغرس"، خلال المؤتمر الوطني الجمهوري والمؤتمر الوطني الديمقراطي.