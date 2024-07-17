(CNN)-- طرح فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، خلال مقابلة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني عدة أسئلة بشأن تقرير CNN حول مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكر التقرير أن السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية حول المؤامرة المزعومة من مصدر في الأسابيع الأخيرة، وهو تطور أدى إلى قيام جهاز الخدمة السرية بزيادة الإجراءات الأمنية لتأمين الرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر لشبكة CNN.

وفي المقابل، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة هذا الاتهام.

وخلال المقابلة، سأل زكريا عما إذا كانت المؤامرة انتقاما لاغتيال قاسم سليماني(القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني)، في يناير/كانون الثاني 2020، والذي حدث في عهد إدارة ترامب.

وأجاب كني: "قلت لكم صراحة أننا سنلجأ إلى الإجراءات والأطر القانونية والقضائية على المستوى الداخلي والدولي من أجل تقديم منفذي جريمة اغتيال الجنرال سليماني والمستشارين العسكريين إلى العدالة".

وعندما ضغط فريد زكريا أكثر بطرحه سؤال عما إذا كان ذلك يعني عدم استخدام إجراءات عنيفة، قال كني: "لن نلجأ إلا إلى الإجراءات القانونية والقضائية الإيرانية والدولية وحتى الآن قمنا بذلك، وهذا حقنا وبالطبع سنواصل ذلك".

وأضاف: "الأمريكيون قالوا ذلك صراحة، إنهم اغتالوا القائد العسكري الإيراني الكبير لذلك من حقنا الطبيعي أن نتابع هذه القضية، وأولئك المتهمين في هذه القضية يجب أن يقدموا إلى العدالة و ​​لمحكمة عادلة".

يذكر أنه سيتم بث المقابلة كاملة في برنامج "Fareed Zakaria GPS"، الأحد الساعة 10 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة.