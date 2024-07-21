قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء السبت، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أجرى زيارة إلى مصر، والتقى كبار المسؤولين العسكريين المصريين، كما زار هيئة قناة السويس.

وقالت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قام الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بزيارة القاهرة، مصر، في الفترة من 17 إلى 18 يوليو/تموز 2024. وأثناء وجوده في القاهرة، التقى الجنرال كوريلا مع الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "الجنرال كوريلا هنأ كلا القائدين على تسلم منصبيهما"، وأكد مجدداً "التزام القيادة المركزية الأمريكية بالعمل بشكل وثيق مع مصر لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن من خلال العلاقة القوية التي تمتد لـ45 عاماً. حيث تركزت مناقشاتهم على المخاوف الأمنية الإقليمية في غزة والبحر الأحمر، والحاجة إلى إعادة إرساء الأمن".

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن اللقاء بين كوريلا ووزير الدفاع المصري "تناول عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأضاف المتحدث أن الجنرال كوريلا "أشاد بالدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة".

كما زار الجنرال مايكل كوريلا هيئة قناة السويس، والتقى الفريق أول أسامة ربيع رئيس الهيئة ومديرها العام. وركزت الزيارة على التأثير الاقتصادي لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وخليج عدن على عمليات الشحن الدولي، بحسب منشور "سنتكوم".