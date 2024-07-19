قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، أنها نجحت في تدمير صاروخين أرض – جو، وأربع طائرات بدون طيار، في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، مساء الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في تحديث للعمليات يوم 18 يوليو/ تموز الجاري: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين أرض -جو، وأربع طائرات بدون طيار، وهي على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت "سنتكوم: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وختمت القيادة المركزية الأمريكية منشورها قائلة: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

وجاء إعلان القيادة المركزية الأمريكية قبل أن يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، أن انفجارا وقع في تل أبيب، فجر الجمعة، بسبب سقوط هدف جوي، بينما زعمت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف تل أبيب بـ"طائرة مسيرة".