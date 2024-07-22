الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

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الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، نجاح قواتها في تدمير 4 زوارق مسيّرة تابعة للمتمردين الحوثيين في البحر الأحمر، من أجل حماية وتأمين حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربع زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وأضافت "سنتكوم" في منشورها عن تحديث العمليات في يوم 21 يوليو/تموز الجاري: "تقرر أن الزوارق المسيّرة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية، وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وختمت القيادة المركزية الأمريكية قائلة: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت الماضي، أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت أهدافا عسكرية للنظام الإرهابي الحوثي في ​​منطقة ميناء الحديدة في اليمن، ردًا على مئات الهجمات التي نُفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".