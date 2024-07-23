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(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دعت الأطراف السودانية المتحاربة للمشاركة في محادثات السلام في سويسرا في منتصف أغسطس/آب المقبل.

وقال بلينكن في بيان: "بناءً على عمليات جدة السابقة التي تم تيسيرها بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة للبدء في محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، في 14 أغسطس/آب 2024 في سويسرا".

وأضاف: "تهدف المحادثات في سويسرا إلى التوصل إلى وقف العنف على مستوى البلاد، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية مراقبة وتحقق قوية لضمان تنفيذ أي اتفاق".

وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة تدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى حضور المحادثات والتعامل معها بشكل بناء، مع ضرورة إنقاذ الأرواح ووقف القتال وإيجاد طريق لحل سياسي تفاوضي للصراع".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن المحادثات سيتم استضافتها بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وستضم الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين.

لا تزال الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مستمرة منذ أكثر من عام، وتسببت في آثار إنسانية مدمرة.