مسؤولون إسرائيليون سابقون يهاجمون نتنياهو قبل خطابه أمام الكونغرس

"هذا هراء".. عامون أيالون يعلق لـCNN على خطة نتنياهو لإنشاء نظام أمني جديد في غزة

رئيس "الشاباك" الأسبق لـCNN: نتنياهو يفضل نجاته السياسية على مستقبل إسرائيل.. والصراع لم يعد بيننا والفلسطينيين فقط

(CNN)-- أرسلت مجموعة من كبار الشخصيات الإسرائيلية، بما في ذلك مسؤولون سابقون في شؤون الأمن القومي وأكاديميون وقادة أعمال، رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة الكونغرس الأمريكي تتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يتحدث أمام الكونغرس، الأربعاء، بـ"تهديد الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي".

وتصف الرسالة نتنياهو بأنه "تهديد وجودي"، وكذلك بأنه "مهتم بأنانية ببقائه السياسي ويتحمل المسؤولية الوحيدة عن الفشل في هزيمة حركة حماس في الحرب الحالية في غزة"، كما سلطت الضوء على المشاكل القانونية المستمرة التي يواجهها نتنياهو، بما في ذلك أنه متهم بالرشوة والاحتيال.

ومن بين أكثر من 30 موقعا، هناك 5 مسؤولين كبار سابقين من جهاز المخابرات (الموساد)، كان من بينهم المدير المتقاعد للجهاز تامير باردو، ورئيسان سابقان للجيش الإسرائيلي وقائمة واسعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والقانونيين ورجال الأعمال الآخرين.

وكان من بين هؤلاء الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء أهارون تشيخانوفير، وكذلك رئيسان سابقان لجامعة بن غوريون، أفيشاي برافرمان وريفكا كارمي.

وجاء في الرسالة: "على مدى عقود، ظل نتنياهو يحرض الإسرائيليين ضد بعضهم البعض، مما أضر بنسيجنا الاجتماعي الوطني، وألحق ضررا كبيرا بقدراتنا الدفاعية، وتآكل اقتصادنا، ودمر مكانتنا الدولية".

وأضافت أن "نتنياهو يضر بشدة بمصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال نهجه في هذه الحرب، مما يؤثر سلبا على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه ويعرض إسرائيل للخطر بشكل أكبر".

وتم بعث الرسالة، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ودعا باردو، مدير الموساد السابق، الكونغرس الشهر الماضي إلى سحب دعوة نتنياهو، واصفا الدعوة بأنها "خطأ فادح".

وكتب أحد الموقعين الآخرين، وهو ألون بينكاس، الذي شغل من قبل منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، أن نتنياهو يزور واشنطن ويتحدث إلى الكونغرس من أجل "إيذاء بايدن وتحويل إسرائيل إلى قضية خلافية حزبية أكبر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتم إرسال رسالة مماثلة في يناير/ كانون الثاني إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس البرلمان للمطالبة بإقالة نتنياهو من منصبه.

يذكر أنه تمت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحدث أمام الكونغرس من قبل رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، في حين هددت مجموعة متزايدة من الديمقراطيين بمقاطعة الخطاب.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز في بيان: "بنيامين نتنياهو مجرم حرب، لا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، ولن أحضر بالتأكيد".

وفي مارس/آذار، دعا شومر، أحد أقوى حلفاء إسرائيل في الكونغرس، نتنياهو إلى الاستقالة وإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

ولا تزال تفاصيل خطاب نتنياهو غامضة، حيث ينتظر الكثيرون معرفة ما إذا كان سيكرر خطابه أمام الكونغرس عام 2015 والذي انتقد فيه الاتفاق الإيراني الذي توسطت فيه إدارة أوباما.

وصدم البيت الأبيض في عهد أوباما بقرار نتنياهو إلقاء كلمة أمام الكونغرس بعد دعوة أخرى من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، وتجاهل العشرات من الديمقراطيين هذا الخطاب، كما فعل نائب الرئيس آنذاك بايدن الذي كان مسافرا.

وعادة ما يحضر نائب الرئيس، بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ، ويجلس بشكل بارز على المنصة.

ومع ذلك، ستغيب نائب الرئيس كامالا هاريس أيضا عن خطاب نتنياهو، الأربعاء، بسبب السفر، والذي قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، يوم الجمعة إنه لا يتوقع أن يكون تكرارا لما حدث في عام 2015.

وتأتي الزيارة أيضا في وقت حرج في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وجهود تهدف إلى التوصل لاتفاق الرهائن في غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن نتنياهو وقع على الإطار مقترح الاتفاق الذي أعلنه بايدن في مايو/أيار، لكن منتقدي رئيس الوزراء اتهموه بإضافة تفاصيل يمكن أن تحبط الصفقة.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الكونغرس: "لقد عرقل نتنياهو إطلاق سراح الرهائن، ومنع مناقشة أساسية حول الأهداف الاستراتيجية الوطنية للحرب".

يذكر أن 35% فقط من الأمريكيين ينظرون لنتنياهو بشكل إيجابي، وذلك وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب هذا الشهر، مع تصاعد عدم تأييده بشكل حاد في السنوات الخمس الماضية.

ووفقاً للاستطلاع نفسه، فإن عدد الأمريكيين الذين يرفضون العمل العسكري الإسرائيلي في غزة يفوق عدد الموافقين عليه.

مع تحول إسرائيل إلى قضية حزبية في السياسة الأمريكية، يحذر الموقعون على رسالة الثلاثاء مما يمكن أن تفعله زيارة نتنياهو للعلاقات بين البلدين.

واختتموا كلامهم بالقول: " نحن نشكركم على دعمكم المستمر ونحثكم على البقاء حلفاء أقوياء لإسرائيل، ونشجع رئيس الوزراء نتنياهو على وضع سلامة وأمن ومستقبل إسرائيل والعلاقات الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية قبل مصالحه السياسية و الشخصية."