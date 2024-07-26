"سنتكوم" تعلن تدمير منصة تابعة للحوثيين لإطلاق الطائرات بدون طيار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، نجاح قواتها في تدمير منصة لإطلاق الطائرات بدون طيار "المسيرات"، تابعة للمتمردين الحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقالت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منصة إطلاق طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشورها: "تبيّن أن هذه المنصة تمثل تهديدًا وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

وجاء ذلك في تحديث لعمليات سنتكوم ليوم 25 يوليو/تموز الجاري.

وكان زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، هدد مجددا، الخميس، بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء مدينة الحديدة اليمنية، الأسبوع الماضي، وقال: "الرد آت على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة"، مشيراً إلى أن "الهجوم على الحديدة لن يحقق الردع لمنع العمليات اليمنية المساندة لغزة"، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.