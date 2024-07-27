وزارة الصحة في غزة تكشف عن آخر حصيلة للقتلى خلال 295 يوما من الحرب

ذكرها بمجازر إسرائيل في لبنان.. شاهد رد الموسوي عند سؤال مذيعة CNN له عما كان يفرق بين مدنيي غزة وإسرائيل

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

خسارة لا يمكن تصورها.. عائلة في غزة تروي الكابوس الذي عاشته بعملية تحرير الجيش الإسرائيلي للرهائن

(CNN)-- قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن 41 شخصا قتلوا خلال آخر 24 ساعة، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أن 103 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح، كما أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي عدد القتلى نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال 295 يوما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 39258 قتيلاً، و90589 مصابا.

وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا، وجُرح أكثر من 100 آخرين في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بصل إن المدرسة كانت تؤوي أكثر من 4000 نازح.

ولا يمكن لشبكة CNN تأكيد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن غزة غير متاحة لوسائل الإعلام الدولية.

ولا تميز وزارة الصحة في قطاع غزة بين القتلى من المقاتلين والمدنيين.