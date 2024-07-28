(CNN)-- قال رئيس وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف لشبكة CNN، الأحد إن جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران في "حالة تعبئة".

وأضاف عفيف إنه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما بدأت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، "كنا في حالة حرب".

وأوضح المسؤول في حزب الله أنه بسبب "تصاعد التهديدات الإسرائيلية، كما حدث منذ أمس"، كان لا بد من إخلاء بعض المواقع العسكرية. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول تلك المواقع أو عدها.

وتأتي التصريحات لشبكة CNN بعد يوم من سقوط صاروخ على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، السبت.

وألقت إسرائيل باللوم على حزب الله في الهجوم، ووصفته بأنه "الأكثر دموية" ضدها منذ 7 أكتوبر. واعترف حزب الله باستهداف أجزاء أخرى من مرتفعات الجولان لكنه "نفي بشدة" وقوفه وراء الضربة المميتة.