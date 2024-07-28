(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، إن لبنان وحزب الله بدأا حربًا مع إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع، السبت، في مرتفعات الجولان والذي تحمل إسرائيل حزب الله المسؤولية عنه.

وقال نفتالي للزميلة جيسيكا دين على شبكة CNN في مقابلة السبت: "دولة لبنان، التي ينتمي إليها حزب الله، بدأت الحرب مع إسرائيل ولن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله، الذي هو جزء من لبنان.. حزب الله يساوي لبنان ويجب ألا نفرق بين الاثنين".

وأكد نفتالي على أن إسرائيل يجب أن ترد. موضحا: "هذا يكفي.. الطريقة الوحيدة لردع أعداءنا عن ضربنا ليل نهار من اليمن، ومن إيران، ومن العراق، ومن لبنان هي الرد عليهم وضربهم، لا توجد طريقة أخرى".

واستطرد نفتالي قائلا إن "الواجب الأساسي للحكومة هو توفير الأمن لشعبها، هذا كل شيء. إنه توفير الأمن للشعب الإسرائيلي، إذا لم تتمكن أنت (نتنياهو) من القيام بذلك، دع شخصًا آخر يفعل ذلك".

وتابع رئيس الوزراء السابق إن الطريقة الوحيدة لتجنب التصعيد مع لبنان هي أن تقوم البلاد بإبعاد حزب الله "بعيدًا عن الحدود"، قائلا: "لن نبتعد ونبحث عن حزب الله وسط لبنان. حزب الله جزء من الحكومة، حزب الله جزء من لبنان وما يحتاج لبنان إلى فعله الليلة هو إبعاد حزب الله بأكمله عن الحدود، وصولاً إلى نهر الليطاني ووقف كل ما يفعلونه، هذا هو الحل الوحيد.. إنها الطريقة التي يمكنهم من خلالها منع حرب شاملة".