"حانت لحظة الحقيقة".. مسؤول بحماس يعلق على مقتل إسماعيل هنية

(CNN)-- قال مسؤول في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "لحظة الحقيقة قد حانت" وذلك بتعليق بعد إعلان مقتل الزعيم السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في طهران.

وتابع أبو زهري إن "على هذا الاحتلال أن يدرك أنه أطلق النار على نفسه، وليس على إسماعيل هنية"، مضيفا أن حماس مستعدة لدفع ثمن باهظ "من أجل القدس والتحرير"، بحسب ما نقلت قناة "الأقصى" التابعة لحماس.

كما دعا أبو زهري "حكام الوطن وشبابه إلى الانتفاض بكل جهدهم وقوتهم في كل ميدان وكل موقع"، مضيفا أن "هذا الاغتيال لن يحقق أهداف الاحتلال ولن يدفع حماس إلى الاستسلام".

وكان هنية في طهران لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان.

ولم يتضح متى قُتل هنية.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.