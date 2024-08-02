بقنبلة زرعت قبل شهرين.. تفاصيل صادمة عن كيفية اغتيال إسماعيل هنية "عن بعد"

من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، الجمعة، إنه وجه مسؤولي الوزارة باستدعاء نائب السفير التركي في تل أبيب على خلفية واقعة تنكيس العلم التركي فوق مبنى سفارة أنقرة، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لقد أصدرت تعليماتي لمسؤولي وزارة الخارجية باستدعاء نائب السفير التركي في إسرائيل، لتقديم توبيخ شديد له بعد تنكيس العلم التركي فوق السفارة التركية في تل أبيب، ردا على مقتل إسماعيل هنية، زعيم منظمة حماس (الإرهابية)".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن "دولة إسرائيل لن تتسامح مع عبارات الحداد على (قاتل) مثل إسماعيل هنية، الذي قاد حماس في ارتكاب الفظائع في السابع من أكتوبر، وصلى مع رفاقه، متمنيا النجاح للقتلة، بينما كان يشاهد الصور المروعة على شاشة التلفزيون"، حسب وصفه.

وأردف يسرائيل كاتس قائلا: "إن أراد ممثلو السفارة الحداد، فعليهم الذهاب إلى تركيا والحداد إلى جانب سيدهم أردوغان، الذي يحتضن منظمة حماس (الإرهابية) ويدعم أعمال القتل والإرهاب التي تقوم بها"، حسب قوله.