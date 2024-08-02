حماس تدعو للصلاة و"يوم غضب" على مقتل إسماعيل هنية

(CNN)-- دعت حماس في بيان، الجمعة، إلى الصلاة على رئيس المكتب السياسي للحركة الذي قُتل في طهران، إسماعيل هنية، وإلى "يوم غضب" على قتله والحرب في غزة.
وقال بيان حماس: "ندعو للصلاة، اليوم الجمعة، على روح القائد المجاهد إسماعيل هنية في جميع مساجد العالم. فليكن اليوم الجمعة، يوم غضب عارم إدانة للاغتيال ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، بحسب البيان.
وقال مصدر مطلع لشبكة CNN إن هنية قُتل في طهران، الأربعاء، باستخدام عبوة ناسفة تم إخفاؤها سرا في دار الضيافة التي كان يقيم فيها.
وتقول الحكومة الإيرانية وحماس إن إسرائيل نفذت الاغتيال. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها.
ومن المقرر أن يتم دفن إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.