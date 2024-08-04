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نشر الأحد ، 04 اغسطس / آب 2024

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تصريحاته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأحد، إن إسرائيل تخوض "حربا متعددة الساحات ضد (محور الشر الإيراني)"، حسب وصفه.

وفي تصريحات سابقة كان نتنياهو ذكر أن (المحور) يشمل حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وأضاف نتنياهو عما يسميه (المحور الإيراني) أن إسرائيل "ضربت كل أذرعته بقوة. ونحن مستعدون لأي سيناريو- سواء في الدفاع أو الهجوم".

وقال نتنياهو "أكرر لأعدائنا: سنرد وسنفرض ثمنا باهظا لأي عمل عدواني ضدنا، من أي جهة".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن نتنياهو سيعقد اجتماعا لتقييم الوضع الأمني، مساء الأحد، في تل أبيب.

وأردف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء أيضا أن إسرائيل ستبذل "جهدا كبيرا يوميا لاستعادة جميع رهائننا".

وأوضح أنه أصدر تعليماته لوفد إسرائيلي بالمغادرة إلى القاهرة، السبت، لمواصلة المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن بالسجناء الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لديها "التزام صارم" بإعادة جميع الرهائن، "الأحياء والأموات على حد سواء".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "مستعد لقطع شوط طويل" من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وواصل نتنياهو إلقاء اللوم على حماس لفشل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات، وقال: "حماس لم توافق على أغلبية الشروط الأساسية للخطة".

وألقت حماس باللوم على نتنياهو وإسرائيل في فشل التوصل إلى اتفاق.

ونفى نتنياهو ذلك قائلا، الأحد، إن "يمنع إطلاق سراح رهائننا هي حماس، التي تواصل رفض الخطة، وليس الحكومة الإسرائيلية التي قبلتها".

وأضاف أن إسرائيل "ستواصل ممارسة الضغط العسكري على حماس وقادتها، حتى يتم إعادة جميع مختطفينا وتحقيق جميع أهداف الحرب".