تركيا تتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ بعد غارة إسرائيل على مدرسة في غزة

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(CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية التركية إدانة شديدة للهجوم الإسرائيلي الأخير على مبنى مدرسة في مدينة غزة، ووصفته بأنه "جريمة جديدة ضد الإنسانية".

وأكد البيان الذي صدر السبت أن إسرائيل "ذبحت" أكثر من مائة مدني لجأوا إلى المدرسة.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "إن هذا الهجوم أظهر مرة أخرى أن حكومة نتنياهو تنوي تخريب المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار الدائم".

وانتقدت الوزارة الجهات الدولية الفاعلة بسبب "تقاعسها"، قائلة: "إن الجهات الدولية الفاعلة التي لا تتخذ خطوات لوقف إسرائيل متواطئة في جرائم إسرائيل".

ودعت الحكومة التركية إلى تدخل عالمي فوري لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ومحاسبة إسرائيل على أفعالها.