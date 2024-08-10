الإمارات تدين قصف مدرسة تأوي نازحين في غزة

خامس مدرسة تُقصف في أسبوع واحد.. شاهد آثار غارة إسرائيلية على مبنى للنازحين بغزة

من هم ومتى وكيف ماتوا؟ أسئلة يتردد صداها بعد وصول شاحنة تحمل جثثًا أرسلتها إسرائيل لغزة

تحقيق لـCNN يحلل بيانات تظهر قدرة حماس في غزة... كيف تتعارض مع مزاعم نتنياهو؟

العديد منهم أطفال.. فيديو يظهر آثار الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرستين تأويان مدنيين في غزة

صور أقمار صناعية قبل وبعد.. تحليل لشبكة CNN يُظهر تدمير الشريان الرئيسي للمساعدات في غزة

(CNN)-- أدانت الإمارات العربية المتحدة "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع مدرسة ومسجد التابعين، الذي يأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وراح ضحيتها أكثر من 90 شخصًا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، السبت: "رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما شددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".

وشددت الخارجية الإماراتية على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء"، مؤكدة "أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع".

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي "إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل".