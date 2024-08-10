البيت الأبيض يعلق على الضربة الإسرائيلية لمدرسة في غزة

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(CNN)-- أعرب البيت الأبيض عن "قلقه العميق"، بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على مدرسة ومسجد التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 90 شخصًا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت: "نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين في غزة في أعقاب ضربة شنتها القوات الإسرائيلية على مجمع يضم مدرسة. نحن على اتصال بنظرائنا الإسرائيليين، الذين قالوا إنهم استهدفوا كبار مسؤولي حماس، ونحن نطلب المزيد من التفاصيل".

وأضاف: "نعلم أن حماس كانت تستخدم المدارس كمواقع للتجمع والعمل، لكننا قلنا أيضًا مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لتقليل الضرر المدني".

وأضاف: "نحن نحزن على كل مدني فلسطيني فقدناه في هذا الصراع، بمن فيهم الأطفال، ولا يزال الكثير من المدنيين يُقتلون ويُصابون. وهذا يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، والذي نواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

في الأسبوع الماضي، انضم الرئيس جو بايدن إلى زعماء قطر ومصر في الدعوة إلى استئناف المحادثات للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.