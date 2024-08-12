حماس تعلن موقفها من جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- أصدرت حركة حماس، الأحد، بيانًا للرد على البيان الثلاثي الأمريكي القطري المصري الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، مُعربة عن إحباطها من استمرار العنف ضد الفلسطينيين على الرغم من جهود الوساطة الجارية.

ودعت حماس في بيانها الوسطاء إلى "تطبيق اتفاق 2 يوليو/تموز 2024" على أساس رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي. وحثت الحركة الوسطاء على إجبار إسرائيل على الالتزام بالشروط المتفق عليها مسبقًا بدلاً من السعي إلى مفاوضات إضافية أو مقترحات جديدة.

وقال بيان حماس إنه "من منطلق الحرص والمسؤولية تجاه شعبنا ومصالحه، تطالب الحركة الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قدموه للحركة واتفقوا عليه بتاريخ 2 يوليو/تموز 2024، على أساس رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي، وإجبار الاحتلال على ذلك، بدلاً من الذهاب إلى جولات تفاوضية أخرى أو مقترحات جديدة".

في مطلع الشهر الماضي، كانت حماس وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق إطار لوقف إطلاق النار وصفقة إطلاق سراح الأسرى.

وفي ذلك الوقت، قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس سيمكن الطرفين من الدخول في مفاوضات مفصلة للتوصل إلى اتفاق.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي، من المقرر أن يجتمع الوسطاء مع فريقي التفاوض الإسرائيلي وحماس في القاهرة أو الدوحة، الخميس. ومع ذلك، نظرًا للبيان الأخير لحماس، فمن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان وفد حماس سيحضر.