احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت إيران، الثلاثاء، الدعوات إلى ضبط النفس تجاه إسرائيل الصادرة من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قائلة إنها "مطلب فظ يفتقر إلى أي منطق سياسي ويتناقض مع القوانين والقرارات الدولية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إنه إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث "تبحث عن السلام والاستقرار في المنطقة، فعليها أن تقف في وجه مغامرة کیان الفصل العنصري الإسرائيلي ومحاولاته وراء إشعال الحرب وعلی هذه الدول أن توقف فورًا الحرب على غزة".

وأکد كنعاني أن "إيران حازمة في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، وفي المساعدة على إرساء الاستقرار في المنطقة وخلق الردع ضد المصدر الحقيقي لانعدام الأمن والإرهاب في المنطقة، ولا تستأذن أحدًا في استخدام حقوقها المعترف بها".

أيدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، دعوات من وسطاء يحثون إسرائيل وحماس على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح وصفقة الرهائن، مع تزايد المخاوف بشأن احتمال وقوع هجوم إيراني يمكن أن يتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع.

وأضاف كنعاني أن بيان الدول الثلاث "يطالب بوقاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الكيان الصهيوني الذي ينتهك سيادتها وسلامة أراضيها دون أي احتجاج على الجرائم الدولية التي يرتكبها الكيان".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "مثل هذه الطلبات تفتقر إلى المنطق السياسي، وتتعارض تمامًا مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وهي مطالب طموحة وتعتبر دعمًا علنيًا وعملياً لمصدر الجرائم الدولية والإرهاب في المنطقة".

وقال المتحدث إن "تقاعس الحكومات ومجلس الأمن الدولي أمام وحشية الكيان الصهيوني الغاشم، فضلاً عن الدعم السياسي والعسكري الواسع الذي تقدمه الحكومات الغربية لهذا الكيان، هو السبب الرئيسي لاتساع نطاق الأزمة في المنطقة".