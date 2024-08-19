تحقيق لـCNN يحلل بيانات تظهر قدرة حماس في غزة... كيف تتعارض مع مزاعم نتنياهو؟

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الخطوة التالية في محادثات وقف إطلاق النار "هي أن تقول حماس نعم" للاقتراح المكمل، الذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن، بمؤتمر صحفي في تل أبيب: "البيان المهم التالي هو أن تقول حماس نعم، ثم في الأيام المقبلة، يجتمع جميع المفاوضين الخبراء للعمل على تفاهمات واضحة بشأن تنفيذ الاتفاق".

قدم الوسطاء اقتراحًا مكملا لإسرائيل وحماس الأسبوع الماضي لإغلاق فجوات الخلاف المتبقية بين الجانبين، وفقًا لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وصف بلينكن اجتماعه مع نتنياهو بأنه "بناء للغاية"، وقال إن نتنياهو ملتزم بإرسال مفاوضين كبار "لإكمال هذه العملية" إما في قطر أو مصر.

وقال بلينكن: "ولكننا نتطلع إلى حماس أولاً وقبل كل شيء لدعم الاقتراح المكمل، ومن ثم الانضمام إلى الجميع في محاولة الحصول على فهم واضح لكيفية تنفيذ الالتزامات".

واتهمت حماس نتنياهو بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الجمعة، في بيان مكتوب، لتقديمه "شروطًا ومطالب جديدة من أجل إحباط جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب".

وأكد مصدر كبير في حماس مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، الجمعة، أن حماس تعتقد أن إسرائيل تواصل التهرب والعرقلة وتصر على إضافة شروط جديدة لتأخير الاتفاق.

وقال بلينكن: "إن التحدي، إلى جانب موافقة حماس على الاقتراح المكمل، هو التأكد من وجود تفاهمات واضحة حول كيفية تنفيذ الأطراف المختلفة لالتزاماتها".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه سيتعرف على آخر المستجدات حول تفكير حماس بشأن الحالة الحالية لمفاوضات وقف إطلاق النار عندما يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء.

وتابع: "لقد رأينا تصريحات عامة (من حماس)، لكننا رأينا تصريحات عامة من قبل لا تعكس تمامًا أين تقف حماس".

سيسافر بلينكن، الثلاثاء، إلى مدينة العلمين في مصر، ثم إلى الدوحة. ومن المتوقع أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.