قيادي في "حماس": نتنياهو يعرقل التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN)-- اتهم العضو في المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بدران، في بيان، الجمعة، إن "حماس والفصائل الأخرى تركز على إنهاء الحرب الدائرة في غزة"، وأكد أن الفلسطينيين ما زالوا ملتزمين بالاتفاق "الموضح في وثيقة 2 يوليو/ تموز، والتي تستند في المقام الأول إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي أواخر مايو/ أيار، طرح بايدن مقترحا إسرائيليا من 3 مراحل من شأنه أن يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ"وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وهي الخطة التي قال إنها "تقدم أفضل أمل لإحلال السلام في غزة".

وأشادت إسرائيل، الجمعة، بجهود الوسطاء لإقناع "حماس" بقبول اتفاق وقف إطلاق النار على أساس المبادئ التي وضعها بايدن، لكنها لم تؤيد المقترح المطروح على الطاولة.

وأكد مصدر كبير في "حماس" مطلع على المفاوضات لشبكة CNN أن الحركة تعتقد أن إسرائيل "تواصل التهرب والعرقلة وتصر على إضافة شروط جديدة لتعطيل الاتفاق".