غزة: غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بينهم حراس سابقون لإسماعيل هنية

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، لشبكة CNN، إن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على غزة، الاثنين، بما في ذلك سبعة حراس شخصيين سابقين لرئيس المكتب السياسي الراحل لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف بصل أن الغارة على مخيم الشاطئ للاجئين شمال غرب مدينة غزة في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بمن فيهم الحراس الشخصيون.

وأضاف بصل أن الغارة الثانية ضربت منطقة خلف الأبراج النمساوية - المباني السكنية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثين للتعليق.

وحسب بيان قصير أعلنه الجيش الإسرائيلي، الاثنين، قُتل جندي إسرائيلي بشكل منفصل في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، إن قواته "وسعت نطاق العملية في قطاع غزة إلى منطقة خان يونس وأطراف دير البلح". وأضاف: "تقوم القوات بالقضاء على الإرهابيين وتدمير مجمعات قتالية فوق وتحت الأرض".