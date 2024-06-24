(CNN)-- كشف تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية أن أكثر من 2900 فدان – أو ما يقرب من 12 كيلومترًا مربعًا – من جنوب غزة قد تأثرت بالتجريف أو تعرضت لدمار كبير بسبب الضربات العسكرية منذ بدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح.

ومن خلال مقارنة صور الأقمار الصناعية الحديثة والأرشيفية من Planet Labs، تمكنت CNN من تحديد المناطق في جنوب غزة التي تم تجريفها أو تعرضت لدمار كبير في المباني منذ بدء عملية رفح البرية في 6 مايو/أيار.

بدأت أعمال التجريف حول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة بعد وقت قصير من بدء العملية، لكنها تمتد الآن على طول الحدود بالكامل - المعروفة باسم ممر فيلادلفيا - وعمق شرق ووسط رفح.

كان الممر محورًا واضحًا لعملية التجريف التي قام بها الجيش الإسرائيلي، حيث تم الآن تدمير كل مبنى تقريبًا على بعد 500 قدم من الحدود بأكملها بواسطة الجرافات. ومن غير الواضح من صور الأقمار الصناعية ما إذا كان الجيش الإسرائيلي، من خلال عمليات التجريف، يجهز الأرض لوجود دائم على الحدود أم لا.

وادعى الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا أنه عثر على أدلة على أنفاق التهريب من غزة إلى مصر على طول الحدود.

وعندما سُئل عن التحليل، لم يؤكد الجيش الإسرائيلي إجمالي المنطقة المتضررة لكنه قال إن أعماله تستند إلى "ضرورة عسكرية"، وإنها "ضرورية لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديد وتدمير البنى التحتية الإرهابية الموجودة، من بين أمور أخرى، داخل المباني، داخل هذه المناطق. في بعض الحالات، يتم تحويل أحياء بأكملها في قطاع غزة إلى مجمعات قتالية تستخدم للكمائن، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق القتالية، ونقاط المراقبة، ومواقع إطلاق النار، والمنازل المفخخة، ولوضع المتفجرات في الشوارع."

وتجري أعمال التجريف أيضًا بعيدًا عن المنطقة الحدودية. وكما تظهر صور الأقمار الصناعية أنه منذ أوائل مايو/أيار، تم تدمير مساحات واسعة من شرق ووسط رفح - وفي بعض الحالات مجمعات سكنية بأكملها - بالكامل أو دمرت بشكل كبير.