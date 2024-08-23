إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لحماس بشأن تواجد قواتها في ممر فيلادلفيا

القدس (CNN)-- قال مسؤول دبلوماسي ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات، الجمعة، إن مصر من المقرر أن تسلم أحدث مقترح إسرائيلي بشأن ممر فيلادلفيا إلى حركة حماس، بعد أن قدمت إسرائيل خطة منقحة بشأن الممر، الخميس.

وقال المصدر الإسرائيلي إن الاقتراح الإسرائيلي الجديد، الذي يتضمن خريطة لأماكن نشر القوات الإسرائيلية، يقلل من عدد القوات والمواقع العسكرية على طول الممر الاستراتيجي المتاخم لحدود مصر. وكان المفاوضون المصريون قد رفضوا قبل أيام الخريطة الإسرائيلية السابقة، كما رفضوا نقلها إلى حماس، ووصفوها بأنها غير قابلة للتنفيذ.

ويقع ممر فيلادلفيا في جنوب غزة ويبلغ طوله 14 كيلومترا (8.7 ميل) على طول الحدود بين مصر وغزة، وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية حاليا.

وسيكون رد حماس على الاقتراح الجديد حاسما في تحديد ما إذا كانت سترسل مفاوضين أم لا إلى قمة تفاوضية مرتقبة في القاهرة، الأحد. وإذا حضر الجانبان، يمكن لهما عقد مفاوضات حقيقية- حيث يتواجد وفد كل جانب في غرفة، ويتنقل الوسطاء المصريون والقطريون ذهابا وإيابا بين الجانبين.

وكان الاقتراح الجديد نتاجا لاجتماع استمر لساعات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وفريقه التفاوضي، الخميس، حيث وافق نتنياهو على خفض مستويات القوات. وجاء هذا الاجتماع بعد يوم من محادثة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي دفع نتنياهو لإبداء المزيد من المرونة بشأن ممر فيلادلفيا.

وكان نشر القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نقطة خلاف رئيسية بين إسرائيل وحماس. إذ طالبت إسرائيل بالإبقاء على السيطرة على المنطقة الحدودية، بينما قالت حماس إن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من المنطقة.