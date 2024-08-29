يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، ضجة واسعة بتصريحات أدلى بها داعيا للعودة إلى "العمليات الاستشهادية"، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا ربطه نشطاء بالتطورات الأخيرة على قيادة حماس واختيار يحي السنوار خلفا لإسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي للحركة الذي قتل في طهران.

وقال مشعل في خطاب له الأربعاء: "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية... نريد العودة إلى العمليات الاستشهادية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".

وتابع: "لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيًا لنا جميعًا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو، "أنا مجنون"، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها. أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".

كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".

كان مشعل مسؤولًا رفيع المستوى في حماس منذ ظهورها في عام 1987، إذ شغل منصب رئيس المكتب السياسي لحماس في عام 1996 ومرة ​​أخرى في عام 2013.