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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما الأسبوع الماضي بشأن إتاحة لقاحات شلل الأطفال في غزة.

وأضاف المسؤول أن بلينكن أبلغ نتنياهو أن "الأمر يجب أن يكون على رأس الأولويات ويجب إنجازه، فيما وافق نتنياهو على العمل مع الولايات المتحدة بشأن التفاصيل".

وكانت المبعوثة الأمريكية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ليز غراندي تقود هذا الجهد، وتعمل على الانتهاء من التفاصيل بين الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة، بما في ذلك ما قد ترغب فيه فترات التوقف وكيف سيتم تسليم اللقاحات.

وقال بلينكن، لـ CNN ،في مؤتمر صحفي في تل أبيب الأسبوع الماضي: "عملنا على خطة مفصلة للتأكد من أن أولئك الذين يحتاجون إلى التطعيم ضده يمكنهم الحصول عليه، ونحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على ذلك".

وأضاف: "أعتقد أننا سنكون قادرين على المضي قدما بخطة للقيام بذلك في الأسابيع المقبلة. إنه أمر عاجل وحيوي".

يذكر أن مسؤول في منظمة الصحة العالمية قال، الخميس، إنه تم التوصل إلى تعهد أولي بهدنة إنسانية في مناطق محددة في قطاع غزة للسماح بتسليم لقاحات شلل الأطفال.

وأكد مسؤول إسرائيلي بدء حملة التطعيم في الأول من سبتمبر/أيلول، فيما رحبت حركة "حماس" بطلب الأمم المتحدة، وعبرت عن استعدادها "للتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين هذه الحملة".

ويتوقع أن تبدأ أحدث حملة تطعيم في الأول من سبتمبر/أيلول، وتستمر لمدة 3 أيام، بدءًا من وسط غزة، ثم جنوبها ثم الشمال.